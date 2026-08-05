Çengelköy ve Kuleli Hattında Ulaşım Duracak: Bu Yollar 3 Gün Boyunca Kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar'da 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek özel bir etkinlik nedeniyle Çengelköy ve Kuleli caddelerinin bazı bölümleri ile bağlantılı sokakların saat 23.00'ten itibaren program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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Çengelköy ve Kuleli Hattında Ulaşım Duracak: Bu Yollar 3 Gün Boyunca Kapalı
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İstanbul trafiğinin kilit noktalarından biri olan Anadolu Yakası sahil hattında sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir ulaşım düzenlemesine gidildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bugün, yarın ve 7 Ağustos'ta Üsküdar'da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

ÇENGELKÖY VE KULELİ CADDELERİ KAPANIYOR

Çengelköy Caddesi'nin Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi'nin Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar ile Çengelköy Hamam Arkası Sokak ve Fıçı Sokak saat 23.00'ten program bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler, Kuleli Caddesi istikameti için Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür Sokak, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak güzergahlarını kullanabilecek.

Beylerbeyi Caddesi istikametine gitmek isteyen sürücüler ise Yamaçlı, Albay Üçer, Havacı, Meşrutiyet, Şekip Ayhan Özışık ve Mor Salkım sokakları ile Yalnız Selvi, Kaldırım, Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Beynun Akyavaş ve Güzeltepe caddelerine yönlendirilecek.

Kaynak: AA

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