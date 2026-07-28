Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Mesaj: 'Artık Savaş Değil, Refah Dönemi İstiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde savaş ve çatışmalar yerine kalkınma, refah ve istikrarın hakim olması için çalıştığını söyledi. Erdoğan ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ve terörsüz bölge vizyonunun hayata geçirilmesi için Irak'la yakın diyaloğun sürdüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
* (Irak Başbakanı Zeydi'yle) İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.
* Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
* Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.
* Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.
KALKINMA YOLU PROJESİ
* Körfez'in dünyayla bağlantısının Irak'tan sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
* Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ
* Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.
Kaynak: AA