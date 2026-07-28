Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Mesaj: 'Artık Savaş Değil, Refah Dönemi İstiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde savaş ve çatışmalar yerine kalkınma, refah ve istikrarın hakim olması için çalıştığını söyledi. Erdoğan ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ve terörsüz bölge vizyonunun hayata geçirilmesi için Irak'la yakın diyaloğun sürdüğünü belirtti.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Mesaj: 'Artık Savaş Değil, Refah Dönemi İstiyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* (Irak Başbakanı Zeydi'yle) İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

* Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

* Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.

* Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.

KALKINMA YOLU PROJESİ

* Körfez'in dünyayla bağlantısının Irak'tan sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında daha önemli hale geldiğini görüyoruz.

* Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Irak
Son Güncelleme:
Tekirdağ'daki Vahşette Yapay Zeka Detayı! Teyzesini Öldüren Kadının Kan Donduran Aramaları İddianamede Teyzesini Öldüren Kadının Kan Donduran Aramaları İddianamede
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Yunan Askerinin Skandal İtirafı Sonrası Hulusi Akar'dan Sert Tepki: 'Rüzgar Eken Fırtına Biçer' Yunan Askerinin Skandal İtirafı Sonrası Hulusi Akar'dan Sert Tepki: 'Rüzgar Eken Fırtına Biçer'
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül İmzasıyla Kaymakamlıklara Mescit Talimatı İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem
Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi Ankara'da YENİ Parti Bilmecesi: Erdal Beşikçioğlu Kararını Verdi
Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade: 'Valiye Elden 400-500 Bin Lira Verdim' Gülistan Doku Soruşturmasında Şok İfade
YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu Meclis Başkanvekili ve Grup Yönetimi Belli Oldu
Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor