Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölgesel Mesaj: 'Artık Savaş Değil, Refah Dönemi İstiyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* (Irak Başbakanı Zeydi'yle) İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

* Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

* Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz.

* Komşumuz Irak savaş ve istikrarsızlık ortamından etkilenen ülkelerden biridir. Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız.

KALKINMA YOLU PROJESİ

* Körfez'in dünyayla bağlantısının Irak'tan sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesi'nin mevcut gelişmeler karşısında daha önemli hale geldiğini görüyoruz.

* Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.

Kaynak: AA