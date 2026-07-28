Yunan Askerinin Skandal İtirafı Sonrası Hulusi Akar'dan Sert Tepki: 'Rüzgar Eken Fırtına Biçer'
Yunan alayında görevli bir askerin, Türkler aleyhine ırkçı slogan atmaya zorlandıklarını itiraf etmesi Ankara-Atina hattını gerdi. Skandal gelişmeye TSK videolarının yer aldığı sert bir paylaşımla yanıt veren eski Genelkurmay Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Yunanistan ve Rum yönetimine seslenerek, "Rüzgar eken fırtına biçer, son pişmanlık fayda vermez" uyarısında bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik provokatif adımları sürerken, Yunan ordusu içerisinden sızan skandal bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. Yunan bir askerin, askeri talimler ve eğitimler sırasında üstleri tarafından Türkler aleyhine nefret söylemi içeren ırkçı sloganlar atmaya zorlandıklarını açıklaması, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti.
HULUSI AKAR'DAN ATİNA'YA NET MESAJ
Bu itirafın ardından, eski Genelkurmay Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’dan dikkat çeken bir tepki geldi. X hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Akar, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
"Bir Yunan askerinin itirafı: Türklere yönelik 'ırkçı sloganlara' zorlanıyoruz. Yunanistan ve GKRY yetkilileri ise bu itiraflara karşı sus pus. Bu ilk değil.. Rüzgar eken fırtına biçer. Tarih buna şahit, son pişmanlık fayda vermez."
Bir Yunan askerinin itirafı:— Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) July 27, 2026
Türklere yönelik “ırkçı sloganlara” zorlanıyoruz.
Yunanistan ve GKRY yetkilileri ise bu itiraflara karşı sus pus.
Bu ilk değil..
Rüzgar eken fırtına biçer.
Tarih buna şahit,
Son pişmanlık fayda vermez. pic.twitter.com/BBXpNksHOq
Hulusi Akar, mesajının altına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gövde gösterisi niteliğindeki tatbikat anlarını içeren özel bir video da ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi