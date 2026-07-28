Yunan Askerinin Skandal İtirafı Sonrası Hulusi Akar'dan Sert Tepki: 'Rüzgar Eken Fırtına Biçer'

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik provokatif adımları sürerken, Yunan ordusu içerisinden sızan skandal bir itiraf gündeme bomba gibi düştü. Yunan bir askerin, askeri talimler ve eğitimler sırasında üstleri tarafından Türkler aleyhine nefret söylemi içeren ırkçı sloganlar atmaya zorlandıklarını açıklaması, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti.

HULUSI AKAR'DAN ATİNA'YA NET MESAJ

Bu itirafın ardından, eski Genelkurmay Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’dan dikkat çeken bir tepki geldi. X hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Akar, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bir Yunan askerinin itirafı: Türklere yönelik 'ırkçı sloganlara' zorlanıyoruz. Yunanistan ve GKRY yetkilileri ise bu itiraflara karşı sus pus. Bu ilk değil.. Rüzgar eken fırtına biçer. Tarih buna şahit, son pişmanlık fayda vermez."

Bir Yunan askerinin itirafı:



Türklere yönelik “ırkçı sloganlara” zorlanıyoruz.



Yunanistan ve GKRY yetkilileri ise bu itiraflara karşı sus pus.



Bu ilk değil..



Rüzgar eken fırtına biçer.



Tarih buna şahit,



Son pişmanlık fayda vermez. pic.twitter.com/BBXpNksHOq — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) July 27, 2026

Hulusi Akar, mesajının altına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gövde gösterisi niteliğindeki tatbikat anlarını içeren özel bir video da ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi