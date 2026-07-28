Tekirdağ'daki Vahşette Yapay Zeka Detayı! Teyzesini Öldüren Kadının Kan Donduran Aramaları İddianamede

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Ocak 2026'da Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde çıkan yangın, korkunç bir cinayeti gün yüzüne çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde bulunan Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin güvenlik kameraları ve deliller üzerinde yaptığı incelemeler, cinayetin ardından izleri yok etmek amacıyla kasten yangın çıkarıldığını ortaya koydu. Olayın ardından Binnaz Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan ve Ö.B. gözaltına alınarak tutuklandı.

İDDİANAME HAZIR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Binnaz Eriş'in evinde kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmadığı kaydedildi. Evde bulunan dolap ve eşyaların dağıtıldığı, cüzdan ve çantaların karıştırıldığı, ayrıca ikamette kahve içildiği değerlendirilen iki kahve fincanı bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise İnci Çalışkan'ın taksiyle eve geldiği, bir süre içeride kaldıktan sonra adresten ayrıldığının belirlendiği kaydedildi.

EVİNDEN KANLI BIÇAK VE ÇALINAN PARALAR ÇIKTI

İddianameye göre İnci Çalışkan'ın adresinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent ile birlikte 340 dolar ve 40 euro bulundu.

Ele geçirilen bıçak üzerinde yapılan kriminal incelemede, Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edildi. Ayrıca Eriş'in evinin mutfağında bulunan beyaz el havlusunda da İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlandı.

Çalışkan'ın olayın ardından altın bozdurduğu ve olay günü cep telefonuyla görüşmeler yaptığına ilişkin tespitler de dosyaya girdi.

CİNAYETİ YAPAY ZEKA İLE TASARLAMIŞ

Soruşturma dosyasındaki en sarsıcı tespit ise şüphelinin dijital geçmişinin incelenmesiyle ortaya çıktı. İnci Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zeka üzerinden "Biber gazı", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?", "Adli tıp ders notları", "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Altın piyasası" ve "Bayıltıcı iğne" gibi konularda aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın raporunda, yangının kasten çıkarıldığı değerlendirmesine yer verildi. Raporda, yangının hem yatak odasında hem de oturma odasında ayrı noktalarda başlatıldığının belirlendiği ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamede İnci Çalışkan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcılık, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Davanın ilk duruşması 3 Kasım tarihinde saat 09.30'da Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: İHA