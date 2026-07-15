Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Anmasında Kritik Mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM bahçesindeki karşılama töreninin ardından anma etkinliğinin gerçekleştiği salona geçti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma gerçekleştirdi.

'253 KAHRAMANIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın TBMM Başkanı, siyasi partilerimizin genel başkanları, vekiller, muhterem misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

15 Temmuz destanının sene-i devriyesinde gazi Meclis'te sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Hain darbe teşebbüsünün 10. yılında milli iradeyi müdafa ederken şehit olan 253 kahramanımızı rahmetle yad ediyorum.

Darbecilerin kurşunlarına göğüslerini siper eden gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.

'MÜCADELELERİNİ HER ZAMAN GURURLA HATIRLAYACAĞIZ'

Yine burada, o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.

'MİLLETİN TEMSİCİLERİ DARBEYE CESARETLE DİRENMİŞLERDİR'

Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz, iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, Parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz, Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır.

'HALA FIRSAT KOLLUYORLAR'

Bundan bir asır önce işgalcilere direnen Gazi Meclis 15 Temmuz'da da emperyalizmin maşalarına geçit vermedi. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkan milli irade düşmanlarını püskürten üyeleri ile iftihar ediyoruz. Meclis'imizin necip mensuplarının aynı kararlılık ile milli iradeye karşı tehditlere karşı tam dayanışma ile hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Üzerinden 10 sene de geçse o gece heveslerin kursaklarında kalanlar sinsi planları için fırsat kolluyor, ellerine geçen her fırsatı bu millete düşmanlık için kullanıyor.

'RUHLARI İLE ŞAHSİYETLERİNİ 1 DOLARA SATANLAR...'

Türkiye'yi karalayıp lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü yalanı söyleyerek Türk milleti ile hesabı olanların paçasına yapılarak yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar, algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhları ile şahsiyetlerini de 1 dolara satanlar yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Elebaşının 10 bin km ötede ölü gizli çukura gömülmesi elbette motivasyonunu kırmıştır.

'UNUTURSAK ESKİ SIKINTILARI TEKRAR YAŞARIZ'

Ama tehlike hala devam etmektedir. Demokrasinin imkanlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan yapı ile karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir.

'TÜRKİYE'NİN YÜRÜYÜŞÜ DAHA DA SÜRATLENECEK'

Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete düşmeyeceğiz. Sevri tekrar diriltip Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getirmeyi amaçladılar. Orada topyekûn bir işgal girişimi vardır. Bu kirli plan bozulmuş ve emperyalist plan çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktı. Dayanışma iklimi başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da gülendi. 15 Temmuz sonrası tedbirler ile FETÖ'nün tasfiye sürecini hızlandırdık. Sınır ötesi operasyonlar ile bölücü örgüt unsurlarına da ağır darbeler indirdik. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin yaralarını sardık. Demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Yönetimde çift başlılığı sonlandırmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. FETÖ tasfiyesi hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecek. Kimsenin şüphesi olmasın FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı "Türkiye Yüzyılı"nın inşası başlamıştır. Önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecek. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.

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Kaynak: Haber Merkezi