15 Temmuz Şehitler Köprüsü Trafiğe Açıldı: Metrobüs Seferleri Normale Döndü

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çift yönlü geçişlere kapatıldı.

METROBÜS SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Koşunun ardından, köprü yeniden trafiğe açıldı. Böylece, trafiğe kapatılan yollarda trafik akışı yeniden sağlandı.

Köprünün trafiğe kapalı olduğu sürede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından gerçekleştirilen metrobüs seferleri, yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden yapılmaya başlandı.

Kaynak: AA