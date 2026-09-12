Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül Mesajı: 'Bir Daha İzin Vermeyeceğiz!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde paylaştığı mesajda "Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül Mesajı: 'Bir Daha İzin Vermeyeceğiz!'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46’ncı yıl dönümünde mesaj yayımladı:

"12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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