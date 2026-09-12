AK Parti Tarih Verdi: Anayasa Çalışmaları Hızlanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yeni anayasa çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla daha fazla hız vereceklerini söyledi. Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de "Devlet kimseyle pazarlık yapmaz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Tarih Verdi: Anayasa Çalışmaları Hızlanacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, partisinin “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında Bingöl’de düzenlenen toplantıya katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra Terörsüz Türkiye süreci ve seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Tarih Verdi: Anayasa Çalışmaları Hızlanacak - Resim : 1

1 EKİM'DE ANAYASA ÇALIŞMALARI HIZLANACAK

Meclis Başkanı’nın yeni anayasa için ön hazırlık çalışmalarını yürüttüğünü belirten Şen, AK Parti olarak Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. Şen, yeni anayasa çalışmalarına 1 Ekim’den itibaren daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, “İnşallah 1 Ekim itibarıyla milletvekillerimizle birlikte bu anayasa çalışmalarına daha fazla hız vereceğiz” dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJU

Şen, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesindeyse “Devlet kimseyle pazarlık yapmaz. Hele ki milletin iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ve Başkomutandan bahsediyorsak, pazarlık söz konusu olamaz” diyen Şen, terörle mücadelede amacın yeni can kayıplarının önüne geçmek olduğunu söyledi. Şen, “Teröristle pazarlık yapılmaz ancak bu meselenin çözülmesi ve daha fazla can kaybının yaşanmaması için adımlar atılır” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin temel amacının gençlerin ve çocukların hayatını korumak olduğunu belirten Şen, annelerin yaşadığı acıların ortak olduğunu dile getirdi. Şen, “Bütün annelerin gözyaşlarının rengi aynıdır. Bu işin bitmesi gerektiğine dair kendime söz verdim. Çok şükür bugün bu gerçekleşiyor” diye konuştu.

Şen, Türkiye’de seçimlerin zamanında yapılacağını da söyledi.

Kaynak: AA

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