'Erdoğan'a hakaret ettiği' iddiasıyla 13 yaşındaki çocuğu yargıladılar: Savcı ceza talep etti

Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 13 yaşındaki bir çocuk dün hakim karşısına çıkarıldı.

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'Erdoğan'a hakaret ettiği' iddiasıyla 13 yaşındaki çocuğu yargıladılar: Savcı ceza talep etti

Türkiye’de her yıl binlerce yurttaş Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanırken, dün 13 yaşındaki bir çocuk da aynı iddiayla hakin karşısına çıkarıldı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki B.C.G.’nin “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle yargılanmasına İstanbul Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde başlandı. Savcı Bilal Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamede, delil olarak 2009 doğumlu B.C.G.’nin bir WhatsApp grubunda sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan şikâyet gösterildi.

Çocuk hakkında bir de Adli Tıp’a rapor hazırlatıldı. Raporda, çocuğun eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Ayrıca iddianamede, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuğun, “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu” iddia edildi. Savcı, çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmaya katılan çocuk ise “WhatsApp grubunda Erdoğan isimli bir şahıs, Atatürk ile hakaret içerikli mesajlar yazınca ona tepki gösterdim. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yok. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Çocuk daha önce savcıya verdiği ifadede ise “WhatsApp grubunda bulunan şahısların şeriat gelecek, idam gelecek. Atatürk’ü sevenler idam edilecek. Şeriat yanlısı olmayanlar ülkemizde rahat yaşayamayacak. Ülkede şeriat yanlısı olmayanların yeri yok” şeklinde ifadeler kullandığını ve buna tepki gösterdiğini ancak küfür etmediğini belirtmişti.

Duruşmayı erteleyen mahkeme çocuk hakkında “Sosyal inceleme raporu hazırlanmasına” karar verirken İstanbul Barosu’nun katılma talebini ise reddetti. Ayrıca mahkeme, “Cumhurbaşkanlığı makamına iddianamenin suretinin gönderilmesine ve davaya katılma taleplerinin olup olmamasının sorulmasına” karar verdi.  

Etiketler
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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