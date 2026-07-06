Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde gerçekleşen görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulün içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Görüşmede, NATO Zirvesi hazırlıkları, ittifakın gündemindeki güvenlik başlıkları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA

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