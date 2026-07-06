Mihriban Yılmaz Cinayetinde Kan Donduran İtiraf: 'Domuzların Eşelediği Yere Gömdüm'

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İzmir'in Bornova ilçesinde öldürüldükten sonra cesedi ormanlık alana gömülü halde bulunan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. İki tutuklu, üç tutuksuz olmak üzere toplam beş sanık İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fatih İnan, suçlamaları reddederek olayın kasten gerçekleşmediğini öne sürdü. Mihriban Yılmaz ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyen İnan, "Telefonunu almaya çalışırken bağırmaya başladı. Ağzını elimle kapattım. Nefessiz kaldığını fark edemedim. Kalp masajı yaptım ama öldüğüne inanamadım. Sonra da domuzların eşelediği bir yere gömdüm." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Fatih İnan hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu sanık Ömer İnan ile tutuksuz sanıklar R.Ç. ve eşi R.Ç. hakkında "suça iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, aracın sahibi H.İ. hakkında ise "suça yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis talep edildi.

Duruşmada söz alan Mihriban Yılmaz'ın annesi Sevim Yılmaz ile babası Fehmi Yılmaz, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme heyeti, Fatih İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, kardeşi Ömer İnan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ayrıca Fatih İnan hakkında akıl sağlığı raporu alınmasına karar veren mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA