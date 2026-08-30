Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Liderleriyle Görüştü: Başsağlığı ve Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne açıklarında batan gemi için KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le telefonda görüştü. Erdoğan, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, Türkiye'nin arama-kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Liderleriyle Görüştü: Başsağlığı ve Destek Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerde geminin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin devam eden arama-kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini belirtti.

19 YOLCU KAYIP

Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden Filojet isimli yolcu gemisi, Girne açıklarında su alarak battı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

Şu ana kadar 240 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 19 yolcuya ulaşılması için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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