Girne Açıklarındaki Kazada Son Durum: Bakan Uraloğlu Bilançoyu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Girne açıklarında alabora olan Filojet isimli yolcu gemisinde 240 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uraloğlu, kayıp 19 yolcuya ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Son Güncelleme:
Girne Açıklarındaki Kazada Son Durum: Bakan Uraloğlu Bilançoyu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"KKTC’nin Girne açıklarında, Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere Girne Limanı’ndan ayrılan Filojet isimli yolcu gemisinin su alarak batması hepimizi derinden üzmüştür.

259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemide şu ana kadar 240 kişi kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 19 yolcu için arama-kurtarma çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Olayın ardından Deniz Kuvvetlerimiz, KKTC Sahil Güvenlik ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere tüm imkânlarımızı seferber ettik. Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteriyle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmektedir.

Kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarımızı KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde sürdürüyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Girne'deki Gemi Kazasında Flaş Gelişme: Kaptan ve 7 Görevli Gözaltında Girne'deki Gemi Kazasında Flaş Gelişme: Kaptan ve 7 Görevli Gözaltında
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alabora Olan Gemi İçin Net Mesaj: 'Sorumlulardan Hesap Sorulacak' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alabora Olan Gemi İçin Net Mesaj:
ÇOK OKUNANLAR
Girne Açıklarında Can Pazarı: Yüzlerce Yolcusu Bulunan Gemi Battı! Ölü ve Kayıplar Var Yüzlerce Yolcusu Bulunan Gemi Battı
Ankara'da Dehşet: Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Ankara'da Dehşet: Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
Avrupa Birliği'ne Şok: İzlanda'da Yapılan 'Katılım Referandumunda' Sandıktan 'Hayır' Çıktı O Ülkede Sandıktan 'Hayır' Çıktı
Kalp Krizi Geçirmişti! Cem Yılmaz'ın Son Durumunu Ağabeyi Can Yılmaz Açıkladı Kalp Krizi Geçirmişti! Cem Yılmaz'ın Son Durumunu Ağabeyi Can Yılmaz Açıkladı
CHP Cumhurbaşkanı Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor! Gürsel Tekin O Tarihe İşaret Etti CHP Cumhurbaşkanı Adayını Açıklamaya Hazırlanıyor! Gürsel Tekin O Tarihe İşaret Etti