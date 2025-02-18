Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı.

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık, gerçekleştirilecek ziyaret çerçevesinde kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Görüşmelerde, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. İki ülke arasındaki ekonomik, savunma ve diplomatik ilişkilerin daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi