Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti, Paşinyan Türkiye’ye Geliyor

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Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın ‘20 Haziran Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini’ belirterek, ‘Ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini’ vurguladı. Simonyan, "(Görüşmede) Bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak" sözleriyle ziyaretin önemine dikkat çekti.

İKİ ÜLKENİN SINIRLARI KAPALI

Ermenistan ile Türkiye arasında halen resmi diplomatik ilişkiler bulunmuyor. İki ülkenin sınır kapıları ise 1993 yılından bu yana kapalı. Ancak, 2022’den itibaren taraflar, normalleşme sürecine yönelik adımlar atmaya başladı. Bu çerçevede, özel temsilciler vasıtasıyla yürütülen görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandı.

İlk temas, 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleşti. Süreci yürüten isimler Ermenistan'dan Ruben Rubinyan, Türkiye'den ise Büyükelçi Serdar Kılıç oldu. 1 Temmuz 2022'de Viyana'da yapılan görüşmede, "üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi" ve "iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması" konularında mutabakat sağlanmıştı.

Kaynak: İHA