24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 24 yıl 5 ay 35 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan şahıslar üzerinde çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 24 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü emniyete götürüldü. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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