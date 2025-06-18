24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 24 yıl 5 ay 35 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
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Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan şahıslar üzerinde çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında 24 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü emniyete götürüldü. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA