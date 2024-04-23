Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel ile haftaya görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Sayın Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel ile haftaya görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, "Özgür Özel'le görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'LE KISA BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i TBMM'de resepsiyonun yapıldığı tören salonunun bitişiğindeki mermerli salonda çay içmeye davet ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel arasında ilk görüşme gerçekleşmiş oldu. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAYIN ÖZEL'LE GÖRÜŞECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilere "Önümüzdeki hafta sayın Özgür Özel'le görüşeceğiz" ifadelerini kullandı..

Özel açıkladı: Erdoğan ile haftaya görüşmeyi planlıyoruzÖzel açıkladı: Erdoğan ile haftaya görüşmeyi planlıyoruzSiyaset

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