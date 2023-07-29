Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen yine engellendi: Çok sayıda gözaltı var

Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerinin 957’inci haftasında da AYM kararına rağmen engellendi.

Karanfillerle meydana yürüyen Cumartesi Anneleri/İnsanları'na müdahale eden polis, gazetecileri de alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Galatasaray Meydanı’nda şu ana kadar en az 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa'nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Annelerini engellemeye son verin!"