Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen yine engellendi: Çok sayıda gözaltı var

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın eylemlerinin 957’inci yine polis müdahalesine maruz kaldı. Gazeteciler alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen yine engellendi: Çok sayıda gözaltı var

Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerinin 957’inci haftasında da AYM kararına rağmen engellendi.

Karanfillerle meydana yürüyen Cumartesi Anneleri/İnsanları'na müdahale eden polis, gazetecileri de alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Galatasaray Meydanı’nda şu ana kadar en az 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa'nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Annelerini engellemeye son verin!"

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