Cumartesi Anneleri/İnsanları AYM kararına rağmen yine engellendi: Çok sayıda gözaltı var
Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın eylemlerinin 957’inci yine polis müdahalesine maruz kaldı. Gazeteciler alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.
Cumartesi Anneleri/İnsanları, eylemlerinin 957’inci haftasında da AYM kararına rağmen engellendi.
Karanfillerle meydana yürüyen Cumartesi Anneleri/İnsanları'na müdahale eden polis, gazetecileri de alandan uzaklaştırmaya çalıştı.
Galatasaray Meydanı’nda şu ana kadar en az 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Anayasa'nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Annelerini engellemeye son verin!"
Son Güncelleme: