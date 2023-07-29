Ankara İl Müftüsü’nün gündemi: Yabani eşeğin eti de sütü de helal

GERÇEK GÜNDEM / Milyonların geçimini sağlamakta zorlandığı, ay sonunu getiremediği, rafların boşaldığı, en az gıda ihtiyacı ile öğünlerin atlatıldığı, maaşların kira fiyatlarının altında kaldığı bir dönemde Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar’ın sosyal medya hesabında gündem yaptığı konu şaşırttı. Çınar, sosyal medya hesabından “Yabani merkebin eti de sütü de helaldir” dedi.

Ülkedeki et fiyatları artık orta sınıf aile ve yurttaşların rahatlıkla alabileceği fiyatların çok üstünde. Vejetaryen hassasiyetle yazmak istediğimiz haberde şunu da eklersek daha doğru olur. Ülkede değil et, dar gelirli yurttaşlar için sağlıklı beslenme artık lüks bir temenni olarak görülüyor.

Hal böyleyken Ankara İl Müftüsü Çınar’ın fetva vermeye gerek duyduğu konu merkebin sütü içilir mi, eti yenir mi oldu.

Çınar’ın soru- cevap şeklinde yazdığı paylaşım şöyle:

“Soru: 1-Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?

2-Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü içilir mi?

Cevap: 1-Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir.

2-Evet, içilir, helaldir. Kurt sütüyle büyüyen koyunun eti de, sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural; hayvanlar annelerine tabidir.

Bundan dolayı kendisini doğuran hayvana bakılır. Eti ve sütü helal olan hayvanın yavrusu, eti ve sütü haram olan hayvanın sütüyle beslenmiş olsa bile kendisi helaldir. Kurban olarak da kesilebilir. Örnek: kurt sütüyle beslenen kuzunun büyüdüğünde etini yemek, sütünü içmek caizdir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz. “

DAHA ÖNCE DE ZEBRA YİYEBİLİRSİNİZ DEMİŞTİ

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek kara hayvanlarına ilişkin daha önce de fetva vermişti. Çınar, zebra ve çekirgeyi de 'yenilmesi helal' hayvanlar arasında sıralamıştı. Zebra eti, dünyada en pahalı etler arasında. Zebraların bazı türleri tükendi, kalan türleri ise insanlık karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA ATANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara İl Müftülüğüne getirilen Hasan Çınar 1962 yılında Kars’ta doğdu. İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Kars’ta okuyan Çınar, 1986’da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Katı İslamcı, gerici gazete Yeni Akit’te yer alan bilgiye göre Çınar 2002–2005 yılları arasında Ankara’da Kanal A Televizyonu’nda “Sorun-Söyleyelim”, 2005 yılından itibaren de Almanya’da TV5 INT Kanalında “Gönül Dostu”, Almanya Köln Türkshow Kanalında ise “İslam ve İnsan” adlı programlarda ve Kanal7 İNT kanalında canlı yayında kendisine sorulan soruları cevaplandırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem