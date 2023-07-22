Cumartesi Anneleri/İnsanları 956’ıncı haftada da gözaltına alındı: Desteğe gelen baro başkanlarına polis ablukası

Cumartesi Anneleri/ İnsanları, 956’ıncı haftada gözaltında kaybedilen yakınlarını anmak için Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedikleri eylemde polis tarafından yine gözaltına alındı.

Eyleme destek için gelen 16 ilin baro başkanı polis ablukasına alındı.

Artı Gerçek'ten Ezgi Yıldız'ın aktardığına göre, İstanbul Barosu binası önünde yapılmak istenen eylem polis tarafından engellendi. AYM’nin verdiği ihlal kararı yine hiçe sayılırken, Cumartesi Anneleri/ İnsanları’nın eylemlerinin engellenmesinin yasa dışı olduğunu teşhir etmek için yürüş yaptıklarını belirten baro başkanlarına polis tarafından izin verilmedi.

Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı. Gözaltıların ardından baro başkanları alandan çıkarıldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda gözaltına alınanların isimleri şöyle paylaşıldı:

1-Sevil Turgut 2-Aslı Saraç 3-Hanife Yıldız 4-Mikail Kırbayır 5-İkbal Eren 6-İrfan Bilgin 7-Ali Ocak 8-Meryem Bars 9-Hasan Karakoç 19-Ali Tosun 11-Maside Ocak 12-Besna Tosun 13-Eren Keskin 14-Gülseren Yoleri 15-Leman Yurtsever 16-İsmail Yücel 17-Nazım Dikbaş 18-Özge Efe Bakırcı 19-Meryem Göktepe 20-Hatice Onaran 21-Hüseyin Aygül 22-Hünkar Yurtsever 23-Salim Derelioğlu 24-Ümit Efe