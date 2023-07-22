TGS ve Sputnik Türkiye yönetimi TİS görüşmelerinde anlaşamadı: Grev kararı asılacak

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye yönetimi arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. TGS, grev kararı aldı.

24 Temmuz’da İstanbul ve Ankara’da greve başlayacaklarını açıklayan TGS, “İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle Sputnik Türkiye ofislerinde grev kararımızı ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TGS’nin konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye Bürosu arasında süren toplu pazarlık süreci anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle Sputnik Türkiye ofislerinde grev kararımızı ilan edeceğiz.

Siz değerli meslektaşlarımızı grev kararını asarken yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz.”

Sendikanın sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Toplu sözleşme görüşmelerimizin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine Sputnik Türkiye bürosunda GREV kararımızı asıyoruz” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem