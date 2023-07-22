Einstein'ın eski mektubu satışa çıkarıldı... Dudak uçuklatan bedel

Modern fiziğin kurucularından biri olan ünlü bir teorik fizikçi Albert Einstein'ın, bir din bilgisi öğretmenine ve öğrencilerine, bilimin dini yaratılışın "üstünde" olduğunu ve Tanrı'nın "insanlara benzer" olarak düşünülebileceğini söylediği mektubu satışa çıkarıldı. Mektup için istenen beden ise 125 bin dolar…

Daktilo edilmiş 11 Nisan 1950 tarihli mektup, Einstein tarafından New York'ta adı belirtilmeyen bir okul ya da kolejde din dersleri öğretmeni ve bir hahamın eşi olan Martha Munk'a gönderilmişti.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, mektubun satışına aracılık eden The Raab Collection'a göre, Munk da Einstein gibi Holokost sırasında Nazi işgali altındaki Almanya'dan kaçmak zorunda kalmıştı.vMunk'ın daha önce de Einstein'a mektup yazarak öğrencilerinin kendisine yönelttiği soruları sorduğu kaydedildi.

Mektubun satışa çıkarılmasıyla birlikte, mektup içerisinde Munk ve Einstein'in yazışmaları da ortaya çıktığı ve mektubun, Einstein'ın din konusundaki görüşlerine daha fazla ışık tuttuğu belirtildi.

Munk, 1950 başlarında Einstein'a gönderdiği ilk mektubunda, "Din üzerine bir dizi dersin öğrencileri adına, modern bir bilim insanının dünyanın daha yüksek bir güç olan Tanrı tarafından yaratıldığı fikrini bilimsel bilgisiyle bağdaştırmasının mümkün olup olmadığını düşünüp düşünmediğinizi sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Munk'ın ifadelerine karşılık Einstein, "Bilimsel düşünme konusunda az çok eğitimli olan kişi, kozmosun (orijinal anlamda) dini yaratılışına yabancıdır, çünkü her şeye nedensel koşulsallık standardını uygular. Bu, dini tutumu reddetmez ama belli bir anlamda onun yerine geçer ve onun yerini alır" yanıtını verdi.

Einstein ayrıca, mektupta Tanrı'nın nasıl yorumlanabileceğine ilişkin düşüncelerini de belirterek, "İncil'deki öyküler harfi harfine alındığı sürece, okuyuculardan ne tür bir inanç beklendiği açıktı. Ancak Kutsal Kitap'ı sembolik (mecazi) olarak yorumlayacak olursanız, Tanrı'nın aslında bir şekilde insanlara benzeyen bir kişi olarak düşünülüp düşünülmeyeceği artık net değildir. Bu durumda, inançtan geriye orijinal anlamıyla ne kaldığını değerlendirmek zordur" dedi.