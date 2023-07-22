Rusya açıkladı: Ukrayna'dan Kırım'a saldırı girişimi

Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna, Kırım altyapısına dronlarla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

Rusya açıkladı: Ukrayna'dan Kırım'a saldırı girişimi

Rusya ve Ukrayna arasındaki Kırım gerginliği büyüyor. Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov’un bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından Akmescid şehrinin kuzeyindeki Krasnogvardeysky bölgesinde altyapıya dronlarla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

KIRIM KÖPRÜSÜ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Rusya’nın işgali altında olan Kırım Yarımadası’nı Rusya topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü, bugün geçici olarak yeniden trafiğe kapatıldı. Rusya tarafından yapılan açıklamada, “Köprüde ve denetim alanında bulunanların sakin olmaları ve güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor" denildi.

Trafiğin durdurulmasının nedeni belirtilmezken kısa süre sonra tekrar araç geçişine izin verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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