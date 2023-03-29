Cumartesi Anneleri, AYM kararını hatırlattı: Ablukayı kaldırın

Cumartesi Anneleri, 700’üncü haftadan itibaren eylemlerinin engellenmesine karşı başvurdukları Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" kararına ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Cumartesi Anneleri/İnsanlarının yanı sıra çok sayıda hak savunucusunun katıldığı toplantıda, “Galatasaray bizim, Galatasaray hepimizin. Vazgeçmiyoruz" pankartı açıldı. Konuya ilişkin basın metnini 1995 yılında sivil polisler tarafından gözaltında kaybettirilen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun okudu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumartesi Anneleri/İnsanlarının Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları eylemin 700’üncü haftadan itibaren yasaklanmasının evrensel hukuka ve anayasaya aykırı olduğunu belirten Tosun, “En başından beri bu yasaklamanın evrensel hukuka, Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledik. Bu iddialarla yargı makamlarına başvurduk. 23 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘2019/21721’ başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kadar, bu haklı itiraz ve taleplerimiz görmezden gelindi” dedi.

AYM’NİN KARARI HATIRLATILDI

Tosun, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın AYM’ye verdiği savunmada eylemlerinin yasaklanmasına “bildirimde bulunmadılar” ve “suç işlenmesinin engellenmesi, kamu düzenin bozulması, başkalarının haklarının korunması gibi zorlayıcı şartların varlığı” gerekçelerini öne sürdüğünü aktardı. Tosun, AYM’nin söz konusu gerekçeler arasında bulunan “bildirimde bulunmadılar” gerekçesine dair, “Yapılmak istenen etkinlik, yaklaşık yirmi dört yıl boyunca belirli zaman ve yerde yapılmakta olup idarenin bu etkinliğin yapılacağına ilişkin olarak önceden bilgisi olmadığı söylenemez” değerlendirmesi yaptığını ifade etti.

Tosun, AYM’nin “zorlayıcı şartlar nedeniyle yasaklama yoluna gidildiği” iddiasını geçersiz saydığını ifade etti. Tosun, AYM kararında söz konusu maddeye dair de, “(…) idare, yasaklama kararında kamu düzeni bozulması, bozulma tehlikesi veya başkalarının haklarının korunması gerekliliği gibi zorlayıcı şartlar olduğunu ortaya koymamıştır. İzah edilen sebeplerle idarenin etkinliği yasaklama kararı için dayanak gerekçelerinin haklı ve ikna edici olduğu söylenemez” denildiğini kaydetti.

'AYM, KAYMAKAMLIĞA AÇIK GÖREV YÜKLEDİ'

Tosun, AYM’nin “başvurucunun da içinde yer aldığı grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır” değerlendirmesine vurgu yaparak, “Kararın bir örneğinin yeni ihlallerin önlenmesi için Beyoğlu Kaymakamlığı’na gönderilmesine karar veren AYM, böylece Cumartesi Anneleri/ İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’nda sürdürdüğü eylemin ‘hukuka uygun’ olduğunu bildirerek, engellenmemesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı açık bir ödev yükledi” diye belirtti.

'ANAYASA İHLAL EDİLİYOR'

Anayasa’nın 153’üncü maddesinde yer alan “Anayasa mahkemesi karaları kesindir” ifadesini hatırlatan Tosun, “AYM kararından sonra idarenin, Galatasaray yasağında ısrar etmesi Anayasa’yı kasten ihlal etmek anlamı taşımaktadır.

'ABLUKA KALDIRILSIN'

Yarından itibaren kayıp yakınları olarak ilgili makamların AYM kararına kayıtsız, şartsız uyma yükümlülüklerini yerine getirmeleri için girişimlerde bulunacaklarını belirten Tosun, keyfi yasaklamalara son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Galatasaray Meydanı’ndaki ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

'MEŞRULUĞUMUZU KİMSE ZEDELEYEMEZ'

Tosun’un ardından konuşan Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu üyesi Maside Ocak ise, Galatarasay Meydanı’nın ablukaya alınmasıyla suç işlendiğini söyleyerek, “Yasaklama kararı sadece bir ihlal değil, aynı zamanda şuana kadar söylediğimiz hak ihlallerinin de tescilidir. 700’üncü haftadan bu yana bizim meşruluğumuzu tartışan, elinde kalem vicdanında silah taşıyanlar bilmeli ki meşruluğumuzu hiç kimse zedeleyemez” dedi.