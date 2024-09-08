Cübbeli Ahmet'e Yumruklu Saldırı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERALARDA

Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. dakikalarca darbedildi. A.A. polis tarafından gözaltına alınırken, olay anına ilişkin yeni cep telefonu görüntüleri çıktı.

'BOĞAZI SIKILDI'

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait x platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA