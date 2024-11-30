Cübbeli Ahmet Hastaneye Kaldırıldı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün uçak havalimanına indikten sonra doğrudan hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Cübbeli Ahmet Hastaneye Kaldırıldı

Ahmet Mahmut Ünlü'nün bugün BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından düzenlenen organizasyon için geldiği Kayseri'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DOĞRUDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü'nün Kayseri'ye geldiği uçakta rahatsızlanması sonrası havaalanından direkt olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ünlü'nün bugün katılması beklenen programın başlangıç saati ise 19.30 olarak duyurulmuştu.

Cübbeli Ahmet Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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