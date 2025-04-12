Çorum'da Domatesi Çöpe Döken Pazarcı İçin Karar

Çorum'da satışlara tepki göstermek için kasalarca domatesi çöpe döken pazarcı için karar çıktı. Bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşan pazarcının tezgah yeri, iptal edildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın 26 Mart Çarşamba günü yaptığı denetimde bazı tezgahların ön kısmında taze, arka kısımda ise çürük ürünlerin bulunduğu ve hileli satış yaptığını tespit ettiği pazarcıları uyardığı ifade edildi.

'DAİMİ OLARAK KAPATILDI'

Açıklamada, şöyle denildi: Yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan pazarcıların pazar içindeki satış yerleri, 27/D Maddesi (Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya ÇORfiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptaline belediye encümenince karar verilir) uyarınca alınan Belediye Encümeni kararıyla iptal edildi. Semt pazarı içerisinde yer alan yerinin iptal edildiği ile ilgili pazar esnafına tebligat yapılmasının ardından, tezgahların olduğu bölüm zabıta ekipleri tarafından daimi olarak kapatıldı.

Kaynak: AA