Çorum'da Ceviz Fidanı Tekrar Meyve Verdi

Çorum'un Dodurga ilçesinde bir ceviz fidanı, ikinci kez meyve verdi.

Son Güncelleme:
Çorum'da Ceviz Fidanı Tekrar Meyve Verdi

İlçede çiftçilik yapan Bekir Yarbaşı, Dodurga-İskilip kara yolu Gepür mevkisindeki bahçesinde çalışırken, ceviz fidanlarından birinin bu yıl ikinci kez meyve verdiğini fark etti.

Yarbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

Bu nedenle ceviz fidanın meyve vermiş olabileceğini belirten Yarbaşı, "Fidanın ikinci kez ceviz vermesi beni hem duygulandırdı hem üzdü. İkinci ürünü ilkbaharda alamayız. Mevsimlerin değişmesi bizi kötü etkiledi. Ne yapacağız bilmiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dünyanın En Akıllı 10 Şehri Açıklandı: Listedeki şehirler Şaşırttı Dünyanın En Akıllı 10 Şehri Açıklandı: Listedeki şehirler Şaşırttı
8 Ayrı Kuyumcu Hırsızlığına İlişkin 2 Kişi Tutuklandı 8 Ayrı Kuyumcu Hırsızlığına İlişkin 2 Kişi Tutuklandı
Balıkesir'de 7 Yıldır Aranan Suçlu Yakalandı Balıkesir'de 7 Yıldır Aranan Suçlu Yakalandı
Doğum Tarihinde 6-7-8-9 Olanlar Dikkat! Bu Rakamlar Karakterinizi Ele Veriyor Doğum Tarihinde 6-7-8-9 Olanlar Dikkat! Bu Rakamlar Karakterinizi Ele Veriyor