Çölleşme tehdidi kapıda: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınmanın Türkiye iklimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Eroğlu, denizlerin ısındığını, bitki türlerinin iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti.

Çölleşme tehdidi kapıda: Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

KUZEY ISINIYOR

Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor."

ÜÇ BİN ENDEMİK BİTKİ RİSK ALTINDA

Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.

BİTKİ TERCİHLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor."

Kaynak: AA

Etiketler
İklim krizi Mısır Türkiye
26 yıl önce kurulmuştu... Türkiye'nin ünlü dev holdingi iflas etti 26 yıl önce kurulmuştu... Türkiye'nin ünlü dev holdingi iflas etti
İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı
Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor.. Bozuk sütü çöpe mi döküyorsunuz? Dökmeyin... Bakın bozuk süt ne işe yarıyor..
AKP'li Başkan DEM Parti'ye katıldı: 'Pişmanlıklar yaşadım' AKP'li Başkan DEM Parti'ye katıldı
BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi
ÇOK OKUNANLAR
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer' AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi: 'Altına düşer'
Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek? Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek?
Perde arkası ortaya çıktı: 'CHP'de para sayma' iddialarıyla ilgili yeni belgeler 'CHP'de para sayma' iddialarıyla ilgili yeni belgeler