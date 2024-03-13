BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 sefer iptal edildi.

BUDO'nun 8 seferi daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından sefer iptallerine ilişkin duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamamıştı.

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