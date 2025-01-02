Çocukları Heyecanlandıran Asırlık Gelenek

Konya’da asırlardır devam eden 'şivlilik' adı verilen gelenek öncülüğünde çocuklar sabah saatlerinde mani söyleyerek dolaştıkları evlerden şeker ve çikolata topluyor.

Çocukları Heyecanlandıran Asırlık Gelenek

Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürüyor. Çocuklar sabah saatlerinde, manilerle kapı kapı dolaşıp, evlerden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek (şivlilik) topladı.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlamasıyla birlikte uzun süredir devam eden 'şivlilik' geleneği çerçevesinde çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topladı.

Çocukları Heyecanlandıran Asırlık Gelenek - Resim : 1

“KAPILARIN ZİLLERİNE BASIYORUZ”

Her yıl şivlilik günü geldiğinde kapı kapı gezerek şeker topladıklarını söyleyen 12 yaşındaki İsmail Çağlak “Sabah saat 07.00’de sokağa çıkıp kapıların zillerine basıyoruz. İnsanların kandillerini kutlayıp poşetlerimizi açarak şeker topluyoruz” dedi.

Çocukları Heyecanlandıran Asırlık Gelenek - Resim : 2

Çok fazla şeker topladıklarını ifade eden 13 yaşındaki Furkan Temel ise “Çok fazla şeker topladık. 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için sokak sokak gezip şeker topluyoruz” diyerek mutluluğunu ifade etti.

“ÇİKOLATA VE ŞEKER DAĞITIYORUZ”

Esnaf Muhammed Çalık, bu geleneğin Konya’ya özel olduğunu belirterek şunları söyledi: Bugün 3 ayların başlangıcı olması nedeniyle sadece Konya’ya ait şivlilik programı var. Çocukları sevindiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde kapımıza gelen çocuklara çikolata ve şeker dağıtıyoruz. Bu hem bizi hem de çocukları mutlu ediyor.

Kaynak: DHA

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