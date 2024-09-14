Çocuk Hakları Hakkında Farkındalık Oluşturmak İçin Duvar Boyadılar

Çorum'da çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç kazandırmak amacı etkinlik düzenlendi.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İl Özel İdaresi iş birliğinde “Çorum Çocuk Hakları Komitesine Üye Çocuklar ve Odes Projesi Kapsamındaki Çocuklarla Köy Okulu Ziyareti” konulu faaliyet kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Eskice İlkokuluna ziyaret edildi.

Okul ziyaretinde Çorum İl Özel İdaresinin desteği ile komite üyesi çocuklar tarafından okula spor malzemeleri, çocuklara ise okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye edilip “Çocuk Hakları” konusunda bilgilendirme yapılmış, okulun duvarlarına çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli resim öğretmenlerimiz tarafından görseller resmedildi.

Kaynak: İHA