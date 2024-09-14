Tek Katlı Binada Korkutan Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada çıkan yangın korkuttu. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Tek Katlı Binada Korkutan Yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Yangın, Topçular Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan tek katlı binanın çatısında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri de mahallede bulunan elektrikleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi bitene kadar kesti.

Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle binada maddi hasar oluştu. Yangının neden çıktığı belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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