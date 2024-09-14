8 Ayda 500 Kişi Evlendi

Marmaris Belediyesi Evlendirme Dairesi, yılın ilk 8 ayında 500 çiftin mutluluğunu paylaştı. 296 Türk uyruklu vatandaşın dünya evine girdiği Marmaris’te her sene olduğu gibi bu sene de yabancı uyruklu evlilikler dikkat çekti. Marmaris, tarihi ve turistik mekanları, doğal güzellikleri ve sıcak havası ile nikah törenini bu destinasyonda gerçekleştirmek isteyen yabancı çiftlerin gözdesi oldu. Her ikisi de yabancı uyruklu 76 nikah kıyılırken, yabancı kadınla evlilik 124, yabancı erkekle evlilik 4 olarak kayıtlara geçti. Özellikle yaz sezonunda nikahların çoğunluğu yabancı nikah olarak kayıtlara geçti.



Marmaris’in düğün turizmi açısından çok önemli bir destinasyon olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Belediye olarak yüzlerce çiftin nikahını kıyıyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Nikah, düğün ve özel gün kutlama turizmi Marmaris’i daha ön plana çıkarıyor. Bizler de turizmcilerimizle birlikte bu konuya dikkat çekmek için görüşmeler yapacağız. İleride hem yurtiçi hem de yurt dışından daha çiftin Marmaris’te aile kurmanın mutluluğunu yaşayacağını düşünüyorum. Dünya evine giren tüm çiftlere mutluluklar diliyorum” dedi.

Kaynak: İHA