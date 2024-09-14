İPA Başkanı Gökçe’den Martı’nın Sahibine 5 Liralık Dava

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği destekle İstanbul'da 2500 yeni taksi uygulamasının UKOME toplantısında kabul edilmesine tepki göstermişti.

Gökce'yi hedef alarak açıklamalarda bulunan Öktem, Gökce'nin bir taksi uygulaması sahibine "İstanbul'u peşkeş çektiğini" iddia etmişti. Gökçe, daha önce yaptığı açıklamada süreci mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.

Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Gökçe’nin avukatları, dilekçede “UKOME kararlarında müvekkilin hiçbir yetkisinin olmadığını bile bile, alınan kararların kendi çıkarlarına uygun olacak şekilde değiştirilmesi hatta ileride alınacak kararlarda kendi ticari işletmesinin kayırılması adına, müvekkil hakkında iftiralarda bulunmaktan imtina etmemiş, ücretli reklamlar ile kamuoyunda oluşturduğu algı ile müvekkilimizi tüm Türkiye nezdinde rencide etmekten çekinmemiştir. Kamu hizmetini yerine getiren, gene bu ülkenin yetiştirdiği insanların onur ve haysiyetleri üzerinden kurgu yaratmak bu kadar kolay olmamalıdır” denildi.

5 LİRALIK DAVA

Gökçe’nin UKOME’de yetkisi olmadığının vurgulandığı dilekçede, Öktem’in paylaşımlarına devam edeceğini söylemesine de dikkat çekilerek, önleyici tedbirlerin alınması talep edildi.

Gökçe, Öktem’den hukuka aykırı eylemleri neticesinde kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 liralık manevi tazminat talep etti.

NE OLMUŞTU?

Öktem yaptığı videolu açıklamada 3 isim vererek “kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim” ifadelerinde bulunmuştu ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tüm kirli çamaşırlar ortaya saçılsın demiştim. Artık başlayalım. İstanbul’daki bu 2500 BiTaksi’ye peşkeş çekilen plakanın arkasındaki 3 isim kim? Hemen bahsedeyim. Nazım Salur BiTaksi’nin sahibi, hakkında onlarca usulsüzlük iddiası var. Teker teker elemanlarından hisse karşılığında nasıl para aldığını, onların nasıl kandırıldığı. İddialar bu şekilde çünkü. Yatırımcılarının nasıl yanıltıldığını, şirketten neden ayrılmaya zorlandığını, bunların hepsini teker teker anlatacağım. Sayın Buğra Gökçe İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı hakkında Buca Metrosu’ndan, katı atık tesisinden, davalar ve iddialar var. Bunları gündeme getireceğiz. Üçüncüsü ise Buğra Gökçe’nin maşası sayın Gürkan Akgün Genel Sekreter Yardımcısı. Önümüzdeki bir ay boyunca her gün bir videoyla bu üç kişinin İstanbul’da nasıl yeni bir taksi rantı, yeni bir dijital plaka ağası yaratmaya çalıştığını videolarla anlatacağım. Geçmişlerinden bahsedeceğim.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Arkadaşlarıma hukuki tüm girişimleri yapın dedim. Bana ve arkadaşlarıma bu şovu yapan kişinin elbette yanına bırakmam” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem