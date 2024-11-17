Cinsel İstismar 18 Yıl Sonra CİMER Başvurusuyla Ortaya Çıktı: 6 Yaşında Başladı...

Denizli’de 6 yaşından itibaren 6 yıl boyunca istismara maruz kaldığını söyleyen B.E., CİMER’e başvurarak yaşadıklarını anlattı. Başvuru sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılarak, dava açıldı.

2000 yılında Denizli’de doğan B.E., 6 yaşına geldiğinde akrabası H.T. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

İddialara göre, H.T. tarafından “Seni teyzene götüreceğim” şeklinde kandırılarak ıssız bir yer noktaya götürülen B.E., burada istismara uğradı. Bu olaydan sonra sistematik hale gelen istismar durumu, B.E. 12 yaşına gelinceye kadar sürdü.

12 yaşından itibaren psikolojik tedavi almaya başlayan ve yaşadıklarını uzun yıllar boyunca kimseye anlatamayan B.E., 2024 yılının ocak ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu. B.E.’nin başvurusu üzerine 18 yıl sonra ortaya çıkan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

“6 YAŞINDAN 12 YAŞINA KADAR İSTİSMARA UĞRADIM”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan B.E., akrabası H.T. tarafından 6-12 yaş arasındayken istismara uğradığını, şahsın başka çocuk ve kadınlara da bu eylemleri gerçekleştirdiğini düşündüğünü dile getirdi.

18 yaşında yaşadığı olayı psikoloğuna anlattığını söyleyen B.E., H.T.’nin kendisine para ve çikolata vererek isteklerde bulunduğunu söyledi. B.E., ailesinin o kişiye zarar vererek hapse girmesinden korkması nedeniyle bugüne dek sustuğunu belirtti.

TACİZCİ İKİ AKRABAYI DAHA TACİZ ETMİŞ

Soruşturmada B.E.’nin annesinin de ifadesine başvuruldu. Kızına istismarda bulunan akrabaları ile o dönem komşu olduklarını ifade eden anne, H.T.’nin çocuklara düşkünlüğünün dikkatini çektiğini ancak bu davranışlarını hep çocuk sevgisine bağladıklarını söyledi. Kızında zamanla yalnız kalamama, korku ve kapalı alanda bulunamama fobilerinin oluştuğunu, psikolojik destek aldığını dile getiren anne, kızında oluşan bu korkuların H.T. tarafından çocuğuna yapılan istismardan kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirtti. Akrabalarından iki kişinin daha H.T. tarafından tacize uğradıklarını söylediğini ancak şikayetçi olmadıklarını dile getiren anne, olayı öğrendikten sonra H.T.’den hesap sorduğunu, H.T.’nin ise kendisine "Senin kızın kafayı yemiş, sen hiçbir şey yapamazsın, senin söylediğin her şey boşa çıkacak" dediğini anlattı.

Soruşturmada ifadesi alınan H.T. ve eşi ise suçlamaları reddederek, istismar gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

‘ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI’

Soruşturmanın tamamlanması ardından iddianame hazırlayan savcılık, B.E.’nin 12 yaşına geldiğinde maruz kaldığı eylemlerin cinsel istismar olduğunu idrak etmeye başladığını ve bunun üzerine H.T.’nin mağdura yönelik eylemlerini sona erdirdiğini belirtti. B.E.’nin aldığı terapilerden sonra ancak 2024 yılında yaşadıklarını ifade edebildiğini, bu sebeple olayın yargıya geç intikal etmesini olağan bulan savcılık, H.T.’nin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Denizli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, zanlı hakkında dava açıldı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Davayı takip eden Mor Dayanışma Merkezi Koordinasyon üyesi Didar Gül, arkadaşlarının yanında olduklarını vurgulayarak, “Davadan arkadaşımızın istismardan bahsetmesiyle haberdar olduk. Bize söylediğinde yargı süreci başlamıştı. Bizden yanında olmamızı talep etti. Biz de sürece dahil olduk. Yaşanan şeyin ağırlığını bilerek kadın dayanışmasının önemini bir kere daha ortaya koyduk. Dayanışmanın, failin karşısında kız kardeşimizi nasıl güçlendirdiğini bir kez daha görmüş olduk. Fail, yalanların arkasına sığınarak suçlamaları reddediyor ve arkadaşımızı suçluyor. 6 Şubat’ta görülecek davada da biz arkadaşımızın yanında o mahkeme salonunda o adliyede olacağız. Mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Denizli halkını da bu davayı sahiplenmeye çağırıyoruz” dedi.

Mor Dayanışma Merkezi Koordinasyon üyesi Didar Gül

Kaynak: Gazete Duvar