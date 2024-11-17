Elektrik Faturalarını Katlayacak Düzenleme: Sınırı Geçen Yandı

Türkiye’de iğneden ipliğe her şey şeye zam gelirken, elektrik kullanımı için yapılan düzenleme vatandaşları endişelendirecek cinsten… Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, 1 Ocak 2025'ten itibaren konut aboneleri için yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) elektrik tüketim sınırı getirilecek.

Düzenlemeyle, bu sınırın üzerindeki tüketimler için ticarethanelerde olduğu gibi sübvansiyon uygulanmaması öngörülürken, camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri gibi kurumlar düzenlemeden muaf tutuldu.

'VATANDAŞLAR NE KADAR ÖDEYECEĞİNİ KESTİREMEYECEK'

Birgün’de yer alan habere göre, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni sınırın özellikle aylık ortalama 417 kWh tüketen aileleri etkileyeceğine dikkat çekti. Ulutaş, borsada anlık belirlenen elektrik fiyatları ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) ilişkin ek ücretler nedeniyle vatandaşların ne kadar ödeyeceğini önceden kestiremeyeceğini belirtti.

Düzenlemenin kamu yararına olmadığını belirten Ulutaş, hukuki yollara baivuracaklarını ve düzenlemeye karşı dava açacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin sadece belirli bir gelir grubuna maliyeti yansıtacağı savunmasını yaparken, Ulutaş ise, yıllık 5 bin kWh sınırının düşük olduğunun altını çizerek, pek çok hanenin faturalarına yansıyan miktarın yükselme ihtimaline dikkat çekti.