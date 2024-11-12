Türkiye Evde Yanarak Can Veren Kardeşlere Ağlıyor; Anne Bu Acıya Dayanamadı

İzmir’in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkiindeki tek katlı bir evde saat 19.00 sıralarında, eşi Hakan Akcan'ın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenilen ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3’ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'ÇOCUKLARIM, İMDAT!'

Yangını gören komşu Yusuf Şahin, faciayı "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde onlara ekmek almaya gidiyorum dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üstüste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar" ifadeleriyle anlattı.

ANNE FENALAŞTI

Anne Melisa Akcan, çocukların kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde fenalaşarak tedaviye alındı. Anne Akcan'ın tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA