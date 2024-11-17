'AIDS' Nedeniyle Ölen Çocuğun Babası Konuştu! 'Ben Oğlumu Öpmedim Bile'

İzmir'de AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K.'nin hastalığı babası K.K.'den kaptığı tespit edilince, hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından muayene yapıldı ve cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı.

Bunun ardından durumun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirilmesiyle 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismara dair bir işaret görülmedi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ederken, baba K.K. ilk kez basına açıklama yaptı.

'BABA OLARAK ÇOK DİKKAT ETTİM'

Sabah'a konuşan K.K., "Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım" diye konuştu.

Kendi hastalığımı öğrendiğinde de şoke olduğunu söyleyen K.K., "Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.

Kaynak: Sabah