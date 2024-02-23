CİMER'den 17 ay sonra ilginç yanıt: 'Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), "Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak ve helikopter var?” sorusuna 17 ay sonra ilginç bir yanıt verdi.

CİMER'den 17 ay sonra ilginç yanıt: 'Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, eşi ve kendine ait mal varlığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı'nın mal varlığına ilişkin 17 ay önce CİMER'e sorulan soru yanıtlandı. Yanıtta sayılara yer verilmedi.

BirGün’de yer alan habere göre CİMER’e yöneltilen soruya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tam 17 ay sonra, 19 Şubat 2024 tarihinde yanıt verildi.

Tek cümlelik yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı envanterinde ihtiyaç duyulan miktarda araç bulunmakta olup bu araçlar devletimizin hizmetlerinde en uygun biçimde kullanılmaktadır” denildi.

BirGün gazetesi, 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak ve helikopter var?” sorusunu yönelmişti.

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