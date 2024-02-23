Vera'dan Gezi tutsağı babası Tayfun Kahraman'a: Sana günaydın diyerek uyanmak, iyi geceler babacım diye uyumak istiyorum

Dr. Meriç Demir Kahraman, eşi Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettiklerinde kızları Vera'nın babasına "Sana günaydın diyerek uyanmak, iyi geceler babacım diye uyumak istiyorum" dediğini belirterek, "Vicdanlı insanların sessizliği umarım kısa sürede son bulur" dedi.

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Vera'dan Gezi tutsağı babası Tayfun Kahraman'a: Sana günaydın diyerek uyanmak, iyi geceler babacım diye uyumak istiyorum

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Gezi tutsağı Dr. Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, kızı ve eşiyle arasında geçen görüşmeyi paylaştı.

Demir Kahraman, "Vicdanlı insanların sessizliği umarım kısa sürede son bulur" diyerek kızları Vera'nın babasına, "Sana günaydın diyerek uyanmak, iyi geceler babacım diye uyumak istiyorum" dediğini aktardı.

Kahraman'ın X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"23 Şubat 2024, Silivri, 66. kapalı görüş: Tayfun'dan hepinize bol selam. Bugün kızımız Vera görüşte "Sana günaydın diyerek uyanmak, iyi geceler babacım diye uyumak istiyorum." dedi. Delilsiz, hukuksuz, haksız kararın mağduru sadece eşim Tayfun değil, bütün ailemiz. Vicdanlı insanların sessizliği umarım kısa sürede son bulur."

NE OLMUŞTU?

Gezi davası tutuklusu şehir planlamacı Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'de görülen davada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

1 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Kahraman'ın eşi Miraç Demir Kahraman, kocası ve tüm Gezi tutsakları için adalet mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gezi davası Tayfun Kahraman
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