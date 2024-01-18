CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan oldu

CHP TBMM Grubu bugün, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda, TBMM İdare Amirliği'ne Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi.

CHP TBMM Grubu, bugün; basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda; CHP Grubu’nun TBMM İdare Amiri ve CHP Grup Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapıldı. Eski TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin, CHP MYK üyesi olduğundan bu görevinden ayrılmıştı.

İdare Amirliği’ne, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün aday olmuştu.

Yapılan oylama sonucunda İdare Amirliğine CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi. Bayraktutan 67 oyla seçilirken, Tüzün 55 oy aldı.

Toplantıda; Grup Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen seçildi.

UĞUR BAYRAKTUTAN KİMDİR?

Uğur Bayraktutan, 25 Şubat 1965'te Artvin'de doğdu. Babasının adı Remzi, annesinin adı Yaşar'dır.

Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Artvin'de serbest Avukatlık yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu üyeliği ve Artvin Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

SHP Artvin İl Başkan yardımcılığı, SHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin İl Seçim Komitesi Başkanlığı, CHP Artvin İl Yönetim Kurulu üyeliği ve CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17.08.2003 yılından beri yürüttüğü CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden 12 Haziran 2011 Milletvekilliği seçimi için istifa etti.

24,25,26 ve 27. dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.

TBMM'de; 24,25,26 dönemlerde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 27.Dönemde Milli Savunma Komisyonu üyeliği ve Ocak 2022 tarihinden itibaren PARLATİNO Türk Grubu üyeliği devam etmektedir.

Aynı zamanda 2014 yılından bu yana CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: ANKA