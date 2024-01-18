ABD'den İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Sezgin Baran Korkmaz talebine olumsuz yanıt: Affınıza sığınarak...

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada mahkemenin sanıkların savunmalarının alınması yönündeki talebine Amerika’dan, “Affınıza sığınarak bu taleplerin yerine getirilmesini sonraya bırakmakta ve ertelemekteyiz” cevabı geldi.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

ABD TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ ERTELEDİ

Bir önceki duruşmada mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) uluslararası adli yardımlaşma yöntemiyle sanıkların savunmalarının alınmasını ve davaya ilişkin belgelerin gönderilmesini istemişti. ABD’nin gönderdiği cevapta taleplerin devam etmekte olan ABD cezai takibatlarıyla ilgili olduğu ve üzerinde olumsuz etkiye neden olacağı gerekçesiyle “Affınıza sığınarak bu taleplerin yerine getirilmesini sonraya bırakmakta ve ertelemekteyiz” denildi.

TEDBİRLERİN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Malen sorumlu Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi TAYSAD OSB Şubesi avukatı Murat Hızal, “Şirket üzerinde tedbir vardır. Bu şirket yurt dışına satış yapan bir şirkettir. Tedbirler devam ederken şirket iş yapamamaktadır” diyerek tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

KORKMAZ’IN AVUKATI: “ABD’DEKİ YARGILAMANIN SONUCU BEKLENSİN”

Sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, "Mahkemenizdeki dosya ABD’de yer alan dosyanın replikasıdır. Şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve ABD’deki yargılamanın sonucunun beklenilmesini talep ederiz” dedi.

“ABD’DEKİ YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILIRSA TÜRKİYE’YE DÖNECEKTİR”

Sezgin Baran Korkmaz adına vekaletname sunacağını bildiren Av. Ahmet Susoy ise, “Müvekkil ABD’de tutuklu yargılanmaktayken yurt dışı çıkış yasağı verilerek tahliye edildi. Yurt dışı yasağı kaldırılırsa müvekkil Türkiye’ye dönecektir. Tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasını ve şirketler ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

DURUŞMA 3 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme, tüm taleplerin reddine ve ABD’de bulunan sanıklar Jacop Ortell Kingston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında yargılamaların sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunda bilgi verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 3 Ekim 2024 tarihine erteledi.

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihindeki ilk duruşmada, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırılarak yokluğunda tutuklama kararı verilmişti.

Sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: ANKA