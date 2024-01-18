Metro çalışmasının yapıldığı Ümraniye'de 2 bina çöktü

İstanbul Ümraniye'de metro yapım çalışmasının sürdürüldüğü ve bu sebeple tahliye edilen bölgede iki binanın çöktüğü açıklandı.

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Ümraniye'de yolda meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen bitişik haldeki iki bina çöktü.

Elmalıkent Mahallesi'ndeki biri 2 katlı, biri 3 katlı binanın önündeki yolda metro inşaatı çalışması nedeniyle çökme oluştu.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Alınan önlemler kapsamında tahliye edilen bitişik haldeki iki bina daha sonra çöktü.

Çökme nedeniyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı Kazım Karabekir istasyonunda, kuyruk tüneli ile peron bağlantısının birleşmesine 5 metre mesafe kala, dökülmeler yaşandı. Çalışmalar durduruldu. Hem kazı çalışmasında, hem de yer üstünde önlemler alındı.

Kazı çalışmaları öncesinde, güvenlik amacıyla 3 ay önce boşaltılan 6 daireli bina ile birlikte etrafta etkilenme ihtimali bulunan 2 bina daha tahliye edildi. İlgili altyapı kurumlarına bilgi verildi.

Tüm çevre önlemleri alınarak 3 ay önce güvenlik amacıyla boşaltılan bina, bu sabah saatlerinde çöktü. Alınan tedbirler sayesinde olaydan etkilenen olmadı. Oluşan yıkımla ilgili tespit ve önlem çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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