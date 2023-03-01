CHP'li Kaftancıoğlu: Akıl, ahlak ve adalete ihtiyacımız var

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi pazar alanında kurulan çadır kentte depremzede vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, ‘’Hangi siyasi parti olduğu hiç önemli değil. Öncesinde planlayacaksın, akıl olacak, planlama olacak. Bir de hizmet ederken ‘’ben ona hizmet ettim’’ değil, ihtiyacı olan kimse. Şu çocuklarımız için akıl, ahlak ve adalete ihtiyacımız var.’’ dedi.

‘’ORGANİZE, PLANLAMA DİYE BİR ŞEY YOK’’

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzede yurttaşları ziyarete devam eden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaptığı ziyaretler sırasında Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi pazar alanında kurulan bir çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Depremzede bir yurttaş CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na şunları söyledi, ‘’Dört tane cenaze çıkardık buradan. Allah için, bir hilti bulamıyoruz, yok. Hilti dahi yok bir belediye olsun, devlet olsun bir iş makinası gönderemez miydi buraya? Kurtarma ekiplerinde çalışan mühendis arkadaşlarım var. ‘’Organize , planlama diye bir şey yok’’ diyor. Adamlar illallah çekiyor. dedi.

‘’BENİM EVİM YIKILDI, ÇADIR DAHİ ALAMADIM’’

Bölgeye gönüllü gelen operatörlerin de kontak dahi çalıştıramadığını ve bekletildiğini dile getiren depremzede yurttaş, devletten çadır temin edemediğini belirterek şunları söyledi, ‘’Yemin ediyorum hükümet olarak, devlet olarak, çadırdan başka bir şey vermiş değil hükümet buraya. Benim evim yıkıldı, çadır dahi alamadım. Üç gün önce gittim Mansur Yavaş’ı yakaladım Kahramanmaraş’ta, oradan aldım geldim çadırı. Çadır istiyorsun Kaymakam’a gönderiyorlar. Evi yıkılanlara öncelik diyorlar, zaten bizim ismimiz bile yok ki. Yazdırıyorsun, geliyorsun, üç gün sonra o isim siliniyormuş geri. Bizim halkımız çok yardımsever. Şu milletin karnını halk doyuruyor.’’