CHP'li Deniz Demir, Merkez Bankası'ndaki skandalı gündeme taşıdı: Tüm devlet kurumları AKP ve şürekasının oyun alanı haline geldi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayet dilekçesi yazan çalışan hakkında konuştu.

AKP'ye tepki gösteren Deniz Demir, "Tüm devlet kurumları AKP ve şürekasının oyun alanı haline geldi"

'MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NIN BABASINA NEDEN VE HANGİ RESMİ SIFATLA ÖZEL ODA VE MAKAM ARACI TAHSİS EDİLİYOR'

Demir iddiaların bir an önce araştırılması gerektiğini belirterek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu:

“Büşra Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçe ile MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan’ın teklifini reddettiği için onun talimatı ile işten çıkarıldığını ifade etmiştir. Ayrıca Bozkurt ifadelerinin devamında Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de belirtmiştir. Erol Erkan’ın bankada gayri resmi olarak yönetici konumuna getirildiği, personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği de iddialar arasında. Merkez Bankası Başkanı’nın babasına neden ve hangi resmi sıfatla özel oda ve makam aracı tahsis ediliyor. Eğer iddialar doğru ise Erol Erkan Merkez Bankası çalışanlarını keyfine göre emri altına alabiliyor ve istediği zaman onları haksız yere işten çıkarabiliyor demektir. Bu tam anlamıyla rezilliktir. Liyakatin ve adaletin ayaklar altına alındığı AKP Türkiye’sinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Merkez Bankası maalesef bir ailenin arka bahçesi haline gelmiştir. Ne acı! Bir an önce Hafize Gaye Erkan’ın konu ile ilgili açıklama yapması, yaşanan olay ve iddialar ile ilgili soruşturma başlatılması gerekmektedir.”

'TÜM DEVLET KURUMLARI AKP VE ŞÜREKASININ OYUN ALANI HALİNE GELDİ'

CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakan yardımcısına mesajla mülakat ‘referansı’ verildiği, savunma sanayinin özelleştirilip damadın eline bırakıldığı bir ülkede MB Başkanı’nın babasına bu yetkilerin verilmesi de ne yazık ki şaşırtıcı değil. Tüm devlet kurumlarının AKP ve şürekasının oyun alanı haline geldiği ülkemizde resmen bir oligarşi yönetimi kurulmaya çalışılmaktadır. Ancak bizler tüm kurumlarda liyakat ve adaletin esas alındığı bir sistem için çalışmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayet dilekçesi yazdı.

Dilekçede yer alan ifadelere göre Erol Erkan ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ sözleri ile Büşra Bozkurt’un bundan sonra kendisine hizmet vermesini istedi.

Büşra Bozkurt’un 7 yaşında bir çocuğu olduğunu, bu saatlere kadar çalışmanın kendisi için zor olduğunu söyleyerek teklifi reddetmesi üzerine sinirlenen Erol Erkan’ın, Bozkurt’un kovulması için talimat verdiği iddia edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem