CHP'den ilk açıklama geldi: Büyükçekmece Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla operasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak bulunduğu 22 belediye personelini hakkında soruşturma açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

CHP'den ilk açıklama geldi: Büyükçekmece Belediyesi'ne 'rüşvet' iddiasıyla operasyon

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, 'rüşvet' aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Gözaltına alınanların arasında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 22 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Vira Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu konuya da değindi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar, bir demokrasi şamarı da o taraftan yiyecek. Hasan Akgün Başkanımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Yanınızdayız."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece
ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti... ATV'yi açtığınızda artık göremeyeceksiniz! Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda vakti...
CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan oldu CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri belli oldu
Yargıdaki rüşveti gündeme getiren İsmail Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Başsavcılığına atanan isim belli oldu! İsmail Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Başsavcılığına atanan isim belli oldu!
Antalya'da hasadı tamamlandı... Kışın 1 tane yemek bile vücudu onarıyor Antalya'da hasadı tamamlandı... Kışın 1 tane yemek bile vücudu onarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu Avrupa'nın en yoksul ülkeleri belli oldu
Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı Prof. Ahmet Ercan'dan büyük deprem uyarısı
"Zeki Müren intihar etti" diyen Bülent Ersoy'dan yeni açıklamalar "Zeki Müren intihar etti" diyen Bülent Ersoy'dan yeni açıklamalar
Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü Makam aracının oyun alanına park edilmesine izin vermeyen müdür sürüldü
İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu İddia: Hafize Gaye Erkan'ın babası Merkez Bankası çalışanını işten kovdu