Yargıdaki rüşveti gündeme getiren İsmail Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Başsavcılığına atanan isim belli oldu!

HSK'ye yazdığı mektupla bazı savcı ve hakimlerin karıştığı rüşvet iddialarını gündeme getiren İsmail Uçar'dan boşalan göreve Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

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Yargıdaki rüşveti gündeme getiren İsmail Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Başsavcılığına atanan isim belli oldu!

HSK’ye yazdığı mektupta bazı savcı ve hakimlerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandallarını anlatan İstanbul Anadolu Başsavcıİsmail Uçar Yargıtay üyesi seçilmişti.

Uçar’dan boşalan koltuğa Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Bakan Yılmaz Tunç açıkladı: HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar Yargıtay Üyesi seçildiBakan Yılmaz Tunç açıkladı: HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar Yargıtay Üyesi seçildiGüncel

YENİ BAŞSAVCILAR BELLİ OLDU

HSK Birinci Dairesi’nin yayımladığı kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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