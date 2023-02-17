CHP'li Adıgüzel: Hatay'da 28 depremzede aynı barakada kalıyor

CHP'li Adıgüzel ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’dan seslendi. Adıgüzel, Hatay’da 5 ailenin birlikte kaldığı bir barakayı ziyaret etti. Bir depremzede, Adıgüzel’e kendi imkanlarıyla yaptıkları barakayı gösterdi ve barakada 28 kişinin kaldığını anlattı. Barakada oturarak uyuduklarını anlatan depremzede, “Yatma yok, herkes askeri nizam şeklinde” dedi.

Adıgüzel ise “Buraya 28 kişi otursan ancak sığar zaten” diye yanıt verdi. Bir depremzede kadın ise “Birimiz başını böyle, birimiz başını böyle koyuyor” diyerek barakada nasıl uyuduklarını anlattı.

Öte yandan Mustafa Adıgüzel, depremde hayatını kaybeden ailelerin çocuklarının durumunu ise TBMM’ye verdiği soru önergesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a sordu. Adıgüzel, depremin ardından birçok çocuğun ailesini yitirdiğini kaydederek, “Bu sahipsiz çocukların koruyucu ailelere verildiği ifade edildi ancak toplumda büyük bir endişe var. Çünkü bu koruyucu aile denilenlerin bazı cemaat ve vakıflarla ilişkili kişiler olabileceğine, bu sahipsiz, ailesiz çocukların cemaat ve vakıflara ya da onlarla ilişkili kişilere verildiğine dair toplumda büyük bir kaygı var. Bu kaygıyı besleyen, hükümetin bugüne kadarki bilindik tutumu. Vakıf, cemaat yapıları ile yakın iş birliği içinde çalışması” diye konuştu.

Farklı kültürdeki ailelerin çocuklarının cemaat ve vakıflara yakın kişilere verilmesinin o aileye ihanet ve hatırasına saygısızlık olacağını vurgulayan Adıgüzel, şunları söyledi:

“O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Biz de bu konularla ilgili ve de bazı çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bir önerge verdik. Şu ana kadar tüm deprem bölgesinde ne kadar sahipsiz çocuk tespit edilmiştir? Bu çocukların ne kadarı koruyucu ailelere verilmiştir? Bu çocukların ne kadarı halen bakanlık bünyesindeki kurumlardadır? Bu çocukların ne kadarı ailelerine verilmiştir? Koruyucu aile tanımı altındaki aileleri hangi kriterlere göre belirliyorsunuz? Bunların vakıf ve cemaatlerle ilişkisi olup olmadığı veya başka terör grupları ile ilişkisi olup olmadığını araştırdınız mı? Çocuk kaçırma iddiaları ile ilgili araştırma ve tespitiniz oldu mu?”