Arama kurtarma çalışması için Hatay'a gelen Yunanlılar, gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 kentte büyük yıkıma neden olurken; bir çok ülkeden gönüllüler arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine geldi.

3 YUNANLI GÖZALTINDA

Gazeteci Emre Orman, arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye gelen 3 Yunanlı komünistin gözaltına alındığı duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orman, Panagiotis Masouras, Alexandros Bazoras ve Mihalis Panagiotopoulos'un Hatay Armutlu Mahallesi'nde gözaltına alındığını, 3 Yunanlının Antakya'daki Yabancılar Şube'ye götürüldüğünü yazdı.

Ayrıca emniyet, 3 Yunan komünist ile ilgili "ihbar" olduğunu öne sürerken; bir süre sonra "Gözaltı yok, haklarında yalnızca idari sebeplerden işlem yapılıyor" dedi.

GÖÇ DAİRESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

Orman paylaşımlarının devamında 3 kişinin Adana Göç İdaresi'ne götürülmesine karar verildiğini, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)'nin Yunanistan Başkonsolosluğu’na bilgi verdiğini aktardı.

PROTESTO EDİLECEK

T-34 İşçi Takımı, 3 Yunan komünistin Antakya'da gözaltına alınmasına karşı bu akşam Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto eylemi yapacaklarını duyurdu.